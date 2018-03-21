Пенсіонери силових структур вимагають вищих пенсій: чи «потягне» Україна?

Київ – Підвищити соціальні виплати у кілька разів, щоб вони відповідали пенсіям перших років незалежності (в доларовому еквіваленті), вимагає декілька організацій ветеранів армії та силових структур, які вийшли 21 березня під стіни Верховної Ради. Лідери цих рухів упевнені, що закони Україна для цього вже має, але, на їхню думку, цей процес блокують в уряді. Між тим керівництво Мінсоцполітики звітує, що пенсії для силового блоку вже підвищилися і за два роки поетапно виростуть удвічі. Зі свого боку, активісти правих рухів виступають категорично проти підвищення пенсій ветеранам радянських спецслужб, тоді як економісти прогнозують тривалі економічні проблеми у разі, якщо уряд вдасться до різкого підвищення пенсій у нинішніх умовах.

Киянин Анатолій Іванюк у радянський час майже два десятки років служив у ракетних військах СРСР, дослужився до звання майора. Він пригадує, що в перші роки після здобуття незалежності він мав гідну пенсію, у перерахунку – близько 240 доларів. Тоді ситуація стала погіршуватися. І нині, скаржиться пенсіонер, він отримує приблизно дві з половиною тисячі гривень, тобто трохи більше ніж 80 доларів. Він вийшов під стіни парламенту вимагати не підвищення пенсії, а повернення її до первинного рівня – так він пояснив свою позицію Радіо Свобода.

«Я служив у військах стратегічного призначення, у 1988 році – пішов у відставку за станом здоров’я. Загалом прослужив у війську 28 років. З того часу моя пенсія зменшувалася. Оскільки ракетних військ у нас немає, мені нараховують пенсію як комбатові сухопутних військ», – пояснює Анатолій Іванюк. За його словами, він був спеціалістом вузького профілю: обслуговував заряди крилатих ракет. І нині, коли український уряд відновлює ракетний щит, йому не пропонують ані бути консультантом, ані навчати нові покоління спеціалістів. «Держава просто забула про мене», – констатує пенсіонер.

21 березня під стіни Верховної Ради вийшли майже 300 таких пенсіонерів, які служили в армії, міліції, спецслужбах та МНС як у радянський час, так і в період незалежності.

Упродовж останніх декількох років підвищення пенсій не перекривало навіть інфляції, заявляють організатори протесту. Один із них, голова Всеукраїнського союзу ветеранів військової служби та правоохоронних органів Віктор Палій, наголошує, що в Україні набули чинності закони та постанови Кабміну, які дозволяють перерахунок пенсій. Але уряд, за його словами, блокує цей процес, зокрема – іншими своїми постановами. Зрештою, підвищувати пенсії треба усім пенсіонерам, і додатково закріпити цей крок у законодавстві, наголошує лідер протесту.

«Ми захисники Вітчизни, захисники України. Ми прийшли боротися за всіх. Наскільки треба підвищувати? А ви порахуйте: за останні чотири роки купівельна спроможність нашої пенсії зменшилася у 5–6 разів. А інакше – як? Як виживати тому, хто отримує пенсію розміром півтори тисячі?» – заявив Віктор Палій.

Він додав, що до протесту долучилися всі категорії пенсіонерів силового блоку: і військові, і правоохоронці, і ветерани спецслужб. Але на запитання Радіо Свобода, чи варто однаково підвищувати пенсії ветеранам армії та міліції, а з іншого боку – колишнім працівникам радянських спецслужб, Олександр Палій закликав не розділяти пенсіонерів на такі категорії.

А що, ті люди винуваті, що вони народилися тоді, коли був Радянський Союз? І де у кого на чолі написано, що вони займалися каральними функціями ? Я вважаю, повинна бути справедливість для всіх

«А що, ті люди винуваті, що вони народилися тоді, коли був Радянський Союз? І де у кого на чолі написано, що вони займалися (каральними функціями – ред.)? Нехай це вирішують суди. А щодо пенсій, я вважаю, повинна бути справедливість для всіх», – відповів Палій.

У разі, якщо уряд і парламент не дослухаються до їхніх вимог, активісти-пенсіонери обіцяють 18 квітня заблокувати урядовий квартал.

Праві сили і нові ветерани не згодні

Тим часом пропозиції підвищувати пенсії ветеранам і українських, і радянських силових структур викликали обурення у низки правих організацій та об’єднань ветеранів новітнього збройного конфлікту на Донбасі.

Так, Євген Карась, ветеран української воєнної операції на Донбасі та координатор руху «С14», заявив Радіо Свобода, що сам Віктор Палій мав би постати перед законом за «розкрадання державних грошей на сепаратистські організації», а не пропонувати підвищення виплат.

Чекістам треба не підвищувати пенсії, а позбавляти їх. І без того вони дуже дорого обійшлися нашій країні

«Чекістам треба не підвищувати пенсії, а позбавляти їх. І без того вони дуже дорого обійшлися нашій країні. Коли починалася війна, саме старі радянські кадри спецслужб багато де виступали детонаторами та роздмухувачами заколоту проти України», – наголошує активіст.

То як краще вчинити урядові: підвищувати пенсії всім категоріям, але потроху, чи визначити категорії пенсіонерів, які мають найбільші заслуги перед Україною?

З цим запитанням Радіо Свобода звернулося до заступника голови Держслужби у справах ветеранів війни та АТО В’ячеслава Марченка. Він наголосив, що підвищення пенсій, якщо таке відбувається, має бути справедливим і охоплювати всіх пенсіонерів силового блоку. Але в разі дефіциту бюджетних коштів він закликав починати таке підвищення з тих, хто має найбільші заслуги перед Україною.

Не можна розділяти ветеранів (я кажу саме про ветеранів бойових дій) на сорти. Якщо неможливо підвищити всім одразу, – треба починати з тих, чиї заслуги є найбільшими, але не відмовляти в підвищенні пенсій всім іншим

«Не можна розділяти ветеранів (я кажу саме про ветеранів бойових дій) на сорти. Днями я був на зустрічі з «афганцями», і вони признаються, що їм закидають «участь у несправедливій війні». Але будьмо чесними: цю несправедливу війну вела тодішня влада. Але коли призивали їх, 19-річних, вони чесно виконували свій обов’язок,– стверджує посадовець.– Щодо ветеранів інших категорій, зокрема Збройних сил, МВС чи КДБ – то цих пенсіонерів, на мою думку, теж не можна ділити на сорти. Але заслуги перед народом України у всіх цих категорій – дуже різні. Тому, якщо з фінансових причин неможливо підвищити всім одразу, – треба починати з тих, чиї заслуги є найбільшими, але не відмовляти при цьому в підвищенні пенсій всім іншим».

Якщо ж Україна не подбає про своїх колишніх вояків, то нове покоління бачитиме їх і думатиме про те, що свого часу держава так само забуде і про них, попереджає В’ячеслав Марченко.

Підвищенням пенсій уряд купить лояльність певних груп, але повісить нові борги на майбутні покоління – економіст

Україна є одною з найбідніших країн Європи, і пенсії пересічних українців так само є мізерними, погоджується виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Але спроби уряду вдатися до суттєвого підвищення виплат матимуть згубні наслідки для ослабленої економіки та нашкодять наступним поколінням, попереджає Устенко.

Не рекомендовано підвищувати пенсії представникам якоїсь однієї професії. Порушення соціальної справедливості призведе до того, що вимагатиме підвищень інша категорія. Чи є ресурс на підвищення пенсій? У нинішніх умовах Україна не має фінансових ресурсів, щоб підвищити пенсії будь-якій категорії, не викликавши подальших проблем

«Не рекомендовано підвищувати пенсії представникам якоїсь однієї професії. Порушення соціальної справедливості призведе до того, що вимагатиме підвищень інша категорія, і протести й вимушені підвищення розгортатимуться як ланцюгова реакція. Інше питання: чи є ресурс на підвищення пенсій? У нинішніх умовах Україна не має фінансових ресурсів, щоб підвищити пенсії будь-якій категорії, не викликавши подальших проблем, – пояснює експерт. – Цьогорічний дефіцит бюджету, попередньо, перевищує 2,5% ВВП. Підвищення пенсій лише викличе збільшення дефіциту. А це, у свою чергу, призведе до зростання запозичень. А це означає, що повертати борг доведеться майбутнім поколінням».

На думку Устенка, Україні, економіка якої не відновилася навіть до рівня 2013 року, треба іти зовсім іншим шляхом: забезпечити стрімке зростання економіки. Адже наразі середня зарплата в Україні не дозволяє утримувати пенсіонерів, стверджує аналітик. Для порівняння, в найближчих західних сусідів середні рівні доходів перевищують тисячу доларів на людину працездатного віку, а це – більші пенсійні виплати, ніж в Україні, а відтак і набагато кращі пенсії тим, хто вже досяг пенсійного віку.

Утім, Олег Устенко визнає, що українська влада може підвищити пенсії, щоб купити лояльність певної групи. Якщо виростуть пенсії ветеранів армії та правоохоронних органів, то це означатиме, що український уряд піде шляхом Росії, яка таким чином купувала лояльність силового блоку до влади упродовж останніх років.

Пенсії силовикам зростають від січня – Мінсоцполітики

Україна має віддячити людям, які служили у силових органах – таку заяву на засіданні уряду зробив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ухвалення урядом 21 лютого постанови № 103 надало можливість розпочати перший етап перерахунку пенсій нашим силовикам. Це було зроблено з урахуванням того, що з 1 березня 2018 року набула чинності в повному обсязі постанову уряду № 704, відповідно до якої посадові оклади силовиків (крім Національної поліції) збільшились більш ніж у чотири рази», – зазначив посадовець.

Він озвучив порядок підвищення розміру пенсій – воно відбудеться поетапно: з 1 січня 2018 року – на 50% від суми, на яку в підсумку виросте пенсія, з 1 січня 2019 року – на 75%, і з 2020 року – на 100%.

Міністр додав, що різним категоріям пенсіонерів силових відомств пенсії перераховують за різними методиками, і назвав це «законодавчою проблемою». Але уточнив, що уряд скоригував формулу розрахунку, і підвищення у підсумку стало «практично ідентичним».

Мінсоцполітики навело кілька прикладів. Так, комбат ЗСУ, який вийшов на пенсію у 1990-х, отримуватиме цього року 4 793 гривень пенсії, а у 2020 році вона становитиме вже 6 657 гривень. На сто гривень більше отримає, наприклад, пенсіонер МВС, який пішов з посади у 2000 році у званні майора, наводять приклади у Мінсоцполітики.

Раніше Рева заявляв, що пенсії учасникам української воєнної операції проти російських та сепаратистських військ мають бути вищими, ніж військові пенсії загалом.