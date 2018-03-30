Пенсію не отримують близько 100 тисяч українців пенсійного віку – міністр

Близько 100 тисяч громадян України пенсійного віку не отримують пенсію зараз і не отримуватимуть її надалі. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ), повна версія якої вийде на Радіо НВ 1 квітня о 19:04.

«Право на пенсійну виплату має людина, яка має страховий стаж не менше 15 років. Ця норма була в старому законі, вона залишилася і в новому. Тобто ми нічого тут не поміняли, і в нас в Україні є близько 100 тисяч громадян, які не отримують пенсію. Їм наразі за 60 років. Їм виплачується спеціальна допомога як особі, яка не має права на пенсію», – вказав міністр.

У лютому в Міністерстві соціальної політики назвали фейковим повідомлення, нібито на вимогу МВФ в Україні перевірять стаж пенсіонерів.

У Верховній Раді також заявили, що повідомлення не відповідає дійсності. «Пенсії, які вже виплачуються, ніхто забирати у людей не буде. МВФ не може вимагати від нас такого. У комітеті ми точно це питання не обговорювали», – наголосив голова підкомітету Верховної Ради України з питань урегулювання трудових відносин та зайнятості населення Олександр Дроздик.