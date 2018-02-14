Страсбурзький суд визнав, що ОРДЛО не підконтрольні Україні – Ліщина

Європейський суд з прав людини відхилив скарги до України від семи пенсіонерів і одержувачів соціальної допомоги, які проживають на непідконтрольній частині Донецької області. Це одне з перших рішень про порушення прав громадян у результаті війни на Донбасі. У рішенні суд визнав, що Україна не несе відповідальності за проблеми зі здійсненням судочинства в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Вся відповідальність за забезпечення, згідно з рішенням Страсбурзького суду, перекладається на державу, якій ці території підконтрольні, а саме – Росію. Про значення цього судового рішення Радіо Донбас.Реалії розпитало заступника міністра юстиції України – уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ​) в Міністерстві юстиції України Івана Ліщину.

– Як можна трактувати таке рішення Європейського суду з прав людини? І чи означає це рішення, що така висока європейська інституція прямо визнала Росію окупантом непідконтрольної частини Донбасу?

– Так далеко я поки що б не заходив. Зараз ми можемо говорити, що Європейський суд з прав людини визнав, що ОРДЛО є непідконтрольною Україні. Раніше було рішення у справі проти України, яке стосувалося Луганської області, а ця справа стосується Донецької.

Це підтвердження з боку ЄСПЛ, що Україна не несе відповідальності за своїми обов’язками за порушення прав людини на цій території

Насправді, це досить важливий момент, тому що загальне правило, яким користується ЄСПЛ, звучить так: «Територія, яка офіційно відноситься до території держави, є такою і держава несе відповідальність за усі порушення прав людини, які відбуваються на цій території». Якби Європейський суд з прав людини прийняв рішення, що ОРДЛО досі є територією підконтрольною Україні, вона б несла відповідальність за усі порушення прав людини, які там відбуваються.

Таким чином, це підтвердження з боку ЄСПЛ, що Україна не несе відповідальності за своїми обов’язками за порушення прав людини на цій території.

– Виходить, згідно з цим рішенням усі претензії до України з приводу припинення соцвиплат та пенсій на території ОРДЛО тепер не мають підстав?

– Не зовсім так. Рішення стосувалося конкретно питання доступу до правосуддя, у першу чергу. Заявники говорили, що вони не отримують пенсії та не можуть заперечити цей факт, оскільки Україна не забезпечила наявність судів на території, де вони проживають. В ОРДЛО українські суди не діють. І цю неможливість звернутися до правосуддя, вони виправдали тим, що не вичерпали засоби захисту, які мали вичерпати перед тим, як звертатися до ЄСПЛ зі скаргою.

ЄСПЛ визнав, що Україна не контролює цю територію, встановив, що Україна зробила усе можливе, щоб забезпечити безперебійне судочинство на підконтрольній території

Заявники казали, що було порушено право на доступ до суду та їхнє право на власність у зв’язку з тим, що їх позбавили пенсій.

ЄСПЛ визнав, що Україна не контролює цю територію, встановив, що Україна зробила усе можливе, щоб забезпечити безперебійне судочинство на підконтрольній території, включно з можливістю звертатися до українських судів жителям ОРДЛО.

А оскільки вони не звернулися до українського суду, вони не вичерпали засоби захисту. По суті, питання пенсій суд не розглядав.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)