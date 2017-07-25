ЄСПЛ став на бік України у справі, пов’язаній зі втратою контролю над ОРДЛО

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України у справі, в якій чоловік скаржився на неможливість розгляду його апеляції через окупацію Луганська.

В ухвалі, оприлюдненій 25 липня, суд постановив, що влада України не є відповідальною за апеляцію, яка залишилася без розгляду через те, що була заблокована в суді міста, яке перебуває поза контролем українського уряду.

Справа «Хлебік проти України» стосувалася скарги Олександра Хлебіка, який був засуджений за звинуваченням у кількох злочинах на Луганщині в 2013 році. Він скаржився на те, що українські суди не змогли розглянути апеляцію, яку він подав після засудження, тому що його справа була заблокована в регіоні, який уже не перебував під контролем українського уряду.

«У сьогоднішньому рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив, що порушення Європейської конвенції з прав людини щодо права на чесний суд у розумні терміни не було. Суд дійшов висновку, що українська влада зробила все, що могла, в обставинах воєнних дій на сході України, у справі пана Хлебіка, і належним чином розглянула можливість відновлення його справи», – йдеться в заяві ЄСПЛ.

Це рішення стало першим, де ЄСПЛ вивчав скаргу, пов’язану зі втратою Україною контролю над частиною територій Донецької і Луганської областей.

На початку місяця уповноважений уряду у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив, що Європейський суд із прав людини розглядає чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в анексованому Росією Криму і на Донбасі.