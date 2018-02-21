Кабмін вирішив підвищити пенсії військовим

Кабінет міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тисячі гривень, повідомляє прес-служба уряду.

Як заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну 21 лютого, рішення не потребує внесення змін у чинне законодавство, і воно буде в силі до моменту напрацювання й ухвалення відповідного законопроекту, який на даний час обговорюється на різних майданчиках.

«Ми розпочали дискусію про пенсії військовослужбовцям восени. Це надзвичайно важливий закон, який встановлює справедливість щодо військових… Але дискусії щодо проекту закону тривають. І вони можуть тривати місяць і два… Тож сьогодні ми ухвалюємо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців – у середньому на 1,5 тисячі гривень. Нарахування розпочнуться з сьогоднішнього дня», – сказав Гройсман.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що реформа пенсійного забезпечення військових сприятиме збільшенню розміру їхніх пенсійних виплат на 77%. За словами Реви, після початку пенсійної реформи у 2017 році середня пенсія по країні зросла до 2448 гривень, а середня пенсія силовиків становить 2600 гривень.