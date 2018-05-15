НАЗК внесло припис керівнику Мінсоцполітики Реві

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру соціальної політики України Андрію Реві.

Як повідомляє прес-служба агенції, після перевірки встановлені порушення щодо подання електронних декларацій стосовно 16 працівників Мінсоцполітики.

Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе адміністративну відповідальність.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.