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15 Травень 2018, Київ 20:12
Новини | Події

НАЗК внесло припис керівнику Мінсоцполітики Реві

Андрій Рева

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру соціальної політики України Андрію Реві.

Як повідомляє прес-служба агенції, після перевірки встановлені порушення щодо подання електронних декларацій стосовно 16 працівників Мінсоцполітики.

Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе адміністративну відповідальність.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

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