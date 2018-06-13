Президентові України Петрові Порошенку вже надійшло запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні цього року. Про це агентству УНН розповіли у прес-службі української місії в НАТО. Раніше цього тижня Порошенко розповів про свою мрію – вступ України до Європейського союзу і НАТО до 2030 року. У березні цього року на офіційному сайті НАТО в розділі стосовно розширення альянсу Україну внесли до списку чотирьох країн-партнерів, які заявили про своє прагнення до членства. До цього в альянсі відмовлялися формально визнати намір України вступити до НАТО. Альянс вимагає, зокрема, від України реформ в оборонному секторі. Україна в НАТО: перспектива чи лише мрія? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій та політолог Володимир Цибулько.