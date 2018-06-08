Екс-міністр фінансів Данилюк планує написати автобіографічну книгу

Після відставки міністр фінансів Олександр Данилюк планує написати автобіографічну книгу. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Як повідомив Данилюк, у книзі він розповість не лише про діяльність на посаді міністра фінансів, а й про попередній досвід роботи.

«Зараз я відпочиваю. Мені пропонували ще раніше написати книгу – зараз для цього з’явився час. Всі цікаві періоди будуть охоплені, бо є певний зв'язок між подіями. За цей період я був задіяний у багатьох важливих ініціативах і моментах в житті країни, мені є про що розказати», – сказав Данилюк.

На питання чи планує він займатися політичною кар’єрою, відповів: «Я вже перебуваю у політиці».

7 червня Верховна Рада України підтримала подання прем’єр-міністра Володимира Гроймана про звільнення міністра фінансів. Виконувачем обов'язків міністра призначили його колишню заступницю Оксану Маркарову.

Данилюк очолював Міністерство фінансів від квітня 2016 року, до цього він працював на посаді заступника голови Адміністрації президента України.