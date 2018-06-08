Хто така Оксана Маркарова, нова глава Мінфіну

8 червня виконувати обов’язки міністра фінансів України розпочинає Оксана Маркарова. Експерти погоджують в тому, що вона є доволі хорошим професіоналом своєї справи. Втім, на думку економіста Євгена Олейнікова, реформаторської політики від неї чекати не варто. А директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський висловлює побоювання, що під її керівництвом менше уваги приділятимуть питанню реформування податкової сфери.

Олександра Данилюка звільнили з посади міністра фінансів за поданням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. «За» проголосували 254 народних депутати.

Виконувати обов’язки міністра фінансів призначили першого заступника Данилюка Оксану Маркарову.

Радіо Свобода зібрало інформацію про нову очільницю Міністерства фінансів та поцікавилося, що про неї думають українські експерти.

Освіта

Маркарова має українську та закордонну освіту. Вона отримала ступінь магістра екології Києво-Могилянської академії. Після цього здобула ступінь магістра в галузі публічних фінансів та торгівлі університету Індіани у США. Отримала там відзнаку за відмінні успіхи в навчанні та нагороду найкращого міжнародного студента.

Кар’єра

В офіційній біографії вказано, що Оксана Маркарова працювала в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc, а потім була радником з економічної політики та менеджером із зовнішніх та корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.

Вона проходила практику в Світовому банку, працюючи в групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

Пізніше Маркарова впродовж 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ, яка спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестбанкінгу, прямому інвестуванні, інвестконсалтингу, юридичних послугах, управління активами, фондами тощо.

Вона має професійну ліцензію з торгівлі цінними паперами, управління активами та повноваження члена Ради недержавних пенсійних фондів.

На державній службі Маркарова перебуває 3 роки. Розпочала вона свою чиновницьку діяльність в команді екс-міністра фінансів Наталії Яресько. Тоді вона була її заступником та керувала апаратом.

Після приходу на посаду міністра фінансів Олександра Данилюка вона стала його першим заступником. У той же час Маркарова отримала посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій.

На сьогодні вона також входить до складу спостережних рад держаних банків «Ощадбанк», «Ексімбанк», «Укргазбанк» та «Приватбанк».

Декларація

Згідно з декларацією Маркарової, за минулий рік вона отримала 596 тисяч 982 гривні заробітної плати, 150 тисяч 187 гривень процентів від ПАТ КБ «Акордбанк» та 47 тисяч 769 гривень процентів від ПАТ «Ощадбанк».

З майна в її декларації зазначені шість квартир, два житлових будинки, два гаражі, сім земельних ділянок, три автомобілі, а також колекція живопису та графіки, колекція пам’ятних монет НБУ, бібліотека української та світової літератури. Окрім того, Маркарова разом з чоловіком мають акції 18 підприємств.

У власності родини Маркарової також є племінний кінь.

Що кажуть експерти

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Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський: «Вона – досить хороший професіонал, вона має досвід роботи в приватному секторі, західних компаніях, вона проявила себе як порядна людина, працюючи в Мінфіні ще за команди Наталії Яресько. Відповідала останнім часом за політику держави щодо державних банків, водночас вона є урядовим уповноваженим щодо іноземних інвестицій. Фактично все, що стосується переговорів з міжнародними організаціями, вона зможе все виконувати належним чином».

Заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський: «Відкрита до думок ззовні. З точки зору взаємодії, бажання слухати, зокрема, експертів і громадянське суспільство, це відкрита людина».

Колишній міністр економічного розвитку України Павло Шеремата: «Маркарова – хороший спеціаліст. Країні потрібен якнайшвидше не в. о. міністра, а повний міністр. Якщо це буде Оксана Маркарова, я сприйму це як позитивну новину».

Економіст Євген Олейніков: «Як про фахівця про Маркарову я в цілому непоганої думки. Але вона не справляє враження людини, що здатна реалізовувати самостійно реформаторську політику. Свого часу Маркарова відповідала за те, що називалося верифікацією соціальних виплат. Я не побачив здобутків Мінфіну в цьому напрямку. І це один, окремий і не найскладніший приклад, а ми кажемо про основні системи державного управління. Людина, яка не має відповідних здобутків, не зможе отак одразу їх реформувати. Тому вона просто буде як технічний бухгалтер».

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський: «Я позитивно оцінюю її як професіонала. Вона брала участь в перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Вона є достатньо компетентною для посади міністра фінансів. Єдине, що мене хвилює, що питанням податкової реформи, реформи ДФС, податкової сфери, вона не опікувалася, і я боюсь, що це питання не буде під такою увагою, як воно було при Данилюку».