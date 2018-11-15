Берлін закликає закрити сайт «Миротворець» після появи імені Шредера на ньому

Міністерство закордонних справ Німеччини повторило заклик закрити сайт «Миротворець» після появи на ньому імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера у переліку «антиукраїнських» діячів, повідомляє DW.

«Ми однозначно засуджуємо цей список. Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні і закликали, щоб український уряд вжив заходів для закриття роботи цього сайту», – заявила речниця німецького МЗС у Берліні 14 листопада.

У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.

На самому сайті «Миротворця» Шредеру закидають «спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України». Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.

Держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.