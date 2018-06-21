Верховна Рада схвалила законопроект про запуск роботи антикорупційного суду в Україні. За схвалення законопроекту за основу і в цілому проголосували 265 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно з схваленим законом, місцерозташування, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Народні депутати розглядають доопрацьований законопроект про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів у зв’язку з схваленням закону про антикорупційний суд №7441.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

У прикінцевих та перехідних положеннях ухваленого закону президентові запропоновано внести до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. 19 червня президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про створення такого суду. ​

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.