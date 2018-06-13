Газета «Голос України» оприлюднила закон «Про Вищий антикорупційний суд»

Офіційне видання Верховної Ради, газета «Голос України» оприлюднила 13 червня закон України «Про Вищий антикорупційний суд».

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями документа, «цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».

Цей закон, ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада ухвалила 315 голосами 7 червня, а 9 червня, його підписав голова парламенту Андрій Парубій. Президент підписав документ 11 червня.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.