МВФ: проаналізуємо, чи закон про Антикорупційний суд відповідає домовленостям

Міжнародний валютний фонд проналізує, чи відповідає домовленостям підтриманий Верховною Радою законопроект про Вищий антикорупційний суд, йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, яка була оприлюднена 7 червня на сайті організації.

«Верховна Рада України схвалила сьогодні законопроект про Вищий антикорупційний cуд, доповнивши цим новим засадничим компонентом антикорупційну стратегію влади України. Фахівці МВФ проведуть аналіз документу на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ, що підтримується МВФ», – сказав Люнгман.

Верховна Рада України 7 червня ухвалила в цілому закон про антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 народних депутатів за необхідних 226.

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Перед цим у Міжнародному валютному фонді наголошували на важливості схвалення законопроекту. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.