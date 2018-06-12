Україні потрібно отримати два транші МВФ для фінансової стабільності – НБУ

Отримання двох траншів кредиту від Міжнародного валютного фонду за нинішньою програмою розширеного фінансування забезпечить макроекономічну та фінансову стабільність України. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Національним банком України.

«Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко- та середньострокові ризики для макроекономічної та фінансової стабільності зведуться до мінімуму», – повідомляє НБУ.

Після прийняття закону «Про Вищий антикорупційний суд» з’явилися обґрунтовані надії на відновлення співпраці з МВФ, зазначають у Нацбанку.

Для приїзду наступної місії МВФ уряду потрібно вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету. Про це повідомляв голова Національного банку України Яків Смолій.

Раніше в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» він повідомляв, що Нацбанк очікує отримати до осені п’ятий транш від Міжнародного валютного фонду.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Її дія завершується у першому кварталі 2019 року. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.