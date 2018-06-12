МВФ вимагає перегляду цін на газ і збалансованого бюджету – Смолій

Для приїзду наступної місії Міжнародного валютного фонду уряду потрібно вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету. Про це 12 червня повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

«Для приїзду наступної місії потрібно переглянути ціни на газ і провести переговори з Міністерством фінансів щодо збалансованості бюджету», – сказав Смолій.

Національний банк України очікує отримати до осені п’ятий транш від Міжнародного валютного фонду, повідомив голова НБУ Яків Смолій в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», оприлюдненому 9 червня.

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У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.