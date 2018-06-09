Голова НБУ: отримання п’ятого траншу МВФ ми очікуємо до осені

Національний банк України очікує отримати до осені п’ятий транш від Міжнародного валютного фонду, повідомив голова НБУ Яків Смолій в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«Четвертий перегляд програми і отримання п'ятого траншу МВФ ми очікуємо до осені. Україна брала на себе певні зобов'язання. Понад рік ми чекаємо перегляду з низки причин. Перша – формування ціни на газ за принципом імпортного паритету. Під це зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали. Причини зрозумілі – піднімати тарифи на газ перед виборами ніхто не погоджується», – розповів Смолій.

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Другим зобов’язанням він назвав Антикорупційний суд, за створення якого Верховна Рада проголосувала 7 червня.

«Після узгодження всіх питань і прийняття рішення зазвичай десь через тиждень-два в Київ прибуває місія Фонду. Вона тут працює близько двох тижнів, після чого їде у Вашингтон і готує документи на засідання ради директорів. Це ще близько двох тижнів. Після прийняття рішення радою директорів потрібно ще кілька тижнів для його оформлення і перерахування коштів. Таким чином, суто для проходження всіх процедур потрібно близько двох місяців. Тобто так, до осені це (транш МВФ – ред.) можливо», – зазначив Смолій.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.