Закон про Вищий антикорупційний суд відповідає вимогам Венеційської комісії – Букіккіо

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що «з великим задоволенням та радістю» дізнався про ухвалення Верховною Радою закону про Вищий антикорупційний суд.

«Згідно з повідомленнями, ухвалений закон відповідає рекомендаціям Венеційської комісії», – відзначив Букуккіо.

«Це важливий крок вперед для України та для Європи, передусім для громадян України, які занадто довго страждали від зла корупції. Сьогоднішнє голосування показує, що Україна налаштована продовжувати шлях реформ та європейської інтеграції», – додав голова Венеційської комісії й закликав «усіх, кого це стосується, забезпечити швидке створення суду та надати йому відповідні засоби для функціонування».

Верховна Рада України 7 червня ухвалила в цілому закон про антикорупційний суд. Рішення підтримали 315 народних депутатів за необхідних 226.

Детальніше про це: Антикорупційний суд ухвалили. МВФ аналізує, чи буде він прозорим

Перед голосуванням у парламенті виступив президент України Петро Порошенко, який є автором законопроекту. Він заявив, що мета ухвалення документа – «гарантувати ефективну, прозору боротьбу з корупцією і створити незалежний антикорупційний суд».

У Міжнародному валютному фонді наголошували на важливості схвалення законопроекту. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.