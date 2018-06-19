Порошенко вніс до Ради законопроект про створення антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляє прес-служби Адміністрації президента, Порошенко визначив документ як невідкладний для позачергового розгляду.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

У прикінцевих та перехідних положеннях ухваленого закону президентові запропоновано внести до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.