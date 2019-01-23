Формування антикорупційного суду завершиться в лютому – Порошенко

Створення Вищого антикорупційного суду буде завершене в лютому 2019 року, заявив президент України Петро Порошенко.

Про це він сказав 23 січня, виступаючи на засіданні Національної інвестиційної ради в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

«Я пишаюся тим, що ми розвиваємо Україну, виконуємо свої обіцянки і інвестуємо. Ми не зупинимо реформи, хочу вас запевнити. Триватиме боротьба проти корупції. В лютому завершиться розбудова антикорупційного суду», – стверджує він.

Порошенко нагадав про інші складові антикорупційної системи – Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – а також заявив, що 2600 корупційних злочинів вже розслідувані і «вже дістали оцінку суду».

Наразі триває відбір суддів до антикорупційного суду. До 26 січня члени Громадської ради міжнародних експертів мають перевірити кандидатів і ветувати тих із них, які викликають сумніви. За даними організації Transparency International, станом на 22 січня 23 кандидатури вже заблоковані.

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Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.