Судді-фігуранти розслідування «Схем» успішно склали іспит до нового Верховного суду

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, член цієї ж ради Микола Гусак, судді Сергій Могил, Наталя Волковицька та Олексій Євсіков успішно склали іспит і продовжують участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у складі нового Верховного Суду. Про них раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Конкурс суддів: назад у майбутнє».

​Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала список кандидатів до Верховного суду, які успішно виконали тестове завдання та письмову роботу. Відповідно до нього, Микола Гусак показав найкращий результат (загалом 189,25 балів) з-поміж 104 кандидатів на посади суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Відтак, він продовжує участь у конкурсі.

Кандидат до нового Верховного суду Микола Гусак – чинний член Вищої ради правосуддя (ВРП), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Гусак був доповідачем під час повторного розгляду у ВРП справи судді-викривачки Лариси Гольник. Ця рада притягнула Гольник до дисциплінарної відповідальності, винісши догану, зокрема, за її критичний пост у мережі Facebook. Вона повідомила про намагання підкупити її мером Полтави у справі, яку вона розглядала.

Крім того, 20 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала результати іспиту на посади суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Відповідно до них, участь у конкурсі продовжують Сергій Могил (загалом 182,25 балів), Ігор Бенедисюк (176,75), Наталя Волковицька (175,25) та Олексій Євсіков (169,5), про яких також йшлося в розслідуванні «Схем».

Як вдалося виявити журналістам, Ігор Бенедисюк брав участь у зборах суддів Вищого господарського суду, коли була різко збільшена кількість спеціалізацій – тобто визначення типів справ. Це, на думку слідчих ГПУ, дозволило розподіляти справи не серед усіх суддів, а на конкретних. На той момент очолював суд Віктор Татьков, якого правоохоронці оголосили в розшук. Нині Бенедисюк – голова Вищої ради правосуддя (ВРП, реорганізованої Вищої ради юстиції), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

​Призначив Ігоря Бенедисюка до ВРП президент Петро Порошенко, який через кілька місяців після цього нагородив його іменною зброєю. Як встановили «Схеми», із порушенням закону – на думку юристів, це йшло врозріз із законом «Про судоустрій і статус суддів».

Також «Схеми» виявили одразу кількох суддів Вищого господарського суду, які працювали за керівництва Віктора Татькова та за результатами іспиту продовжують участь у конкурсі до нового Верховного суду – зокрема, Сергія Могила, Наталю Волковицьку та Олексія Євсікова.​

Суддя Сергій Могил – племінник народного депутата та екс-очільника ЦВК Сергія Ківалова.

​Раніше «Схеми» з’ясували, що він, будучи секретарем палати Вищого господарського суду, особисто розподіляв справи на суддів в обхід автоматизованої системи розподілу. Журналісти відшукали кілька судових ухвал, коли Сергій Могил забирав справу в одного судді-доповідача (головуючого) і без комп’ютерної програми передавав іншому.

Наталя Волковицька – ще одна кандидатка до нового Верховного суду, яка успішно склала іспит. За даними «Схем», вона також брала участь у зборах суддів Вищого господарського суду, на яких було проголосовано за різке збільшення спеціалізацій.

​Свою участь у зборах Волковицька у коментарі журналістам не заперечила, але заявила, що на той момент не усвідомлювала ризиків такого рішення. ​

Олексій Євсіков – екс-суддя Вищого господарського суду, який також працював за керівництва Віктора Татькова. Він також успішно склав іспит і продовжує участь у конкурсі на посаду судді Касаційного господарського суду у складі нового Верховного суду.

​На запитання журналістів, чи знав він, що у Вищому господарському суді часів президента Януковича існувала система в обхід автоматизованого розподілу справ, коротко відповів: «Скарг від адвокатів не було. (…) Зрозумійте, в мене теж є репутація».

В Україні триває конкурс на посаду суддів. Уперше – до Антикорупційного суду, який буде виносити вироки щодо топ-корупціонерів. А також доукомплектовують склад Верховного суду – найвищої судової інстанції в Україні.

На суддівське крісло претендують науковці, адвокати і колишні та чинні судді. Після іспитів далі – співбесіди і етап оголошення переможців.