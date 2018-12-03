Племінник Ківалова і кандидат до Верховного суду особисто розподіляв справи в обхід автоматизованої системи

Суддя Вищого господарського суду Сергій Могил, племінник нардепа і екс-голови ЦВК Сергія Ківалова, розподіляв справи на суддів в обхід автоматизованої системи розподілу. Про це йдеться у матеріалі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Конкурс суддів: назад у майбутнє».

​Журналісти відшукали кілька судових ухвал, коли Сергій Могил, будучи секретарем палати Вищого господарського суду, забирав справу в одного судді-доповідача (головуючого) і без комп’ютерної програми передавав іншому. Одна з ухвал – у 2013 році: таке рішення Могил ухвалив через відпустку судді.

«Утім, ця суддя працювала і ухвалювала рішення того дня, коли цю справу розглядали», – згадується у розслідуванні.

Іншого разу Могил передав справу судді, бо була «помилково визначена спеціалізація» – йдеться в ухвалі від 2014 року.

​Сергій Могил працював у Вищому господарському судді за керівництва Віктора Татькова, якому Генеральна прокуратура оголосила підозру у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і оголосила в розшук.

«Що стосується мене, то я не бачив, щоб було втручання», – запевнив Могил.

За даними «Схем», у Вищому господарському суді, коли ним керував Татьков, були проведені збори суддів, на яких вони проголосували за різке збільшення спеціалізацій – тобто визначення типів справ. Це, на думку слідчих ГПУ, і дозволило розподіляти справи не серед усіх суддів, а на конкретних.

Сам Могил у коментарі «Схемам» раніше зазначив, що «тоді було рішення зборів, і за рішенням зборів це можна було. Доповідача там не могли міняти. Доповідач тільки за авторозподілом визначався».

​Натомість старший аналітик кампанії «Чесно. Фільтруй суд!» Іван П’ятак пояснює: «Передача справи іншому судді без автоматичного розподілу не відповідає вимогам процесуального законодавства. Такої позиції дотримувався і Верховний суд України, який скасовував рішення судів, де не було автоматичного розподілу».

Нині Сергій Могил – кандидат до нового Верховного суду. Під час першого етапу конкурсу – тестування – журналісти поцікавилися в судді, наскільки в житті йому допомогло те, що Ківалов – його родич.

​«Усіх так турбує це питання, – сміється Могил. – Сім’я ж завжди тебе підтримує у всіх починаннях. Ну як… підтримка родини завжди є».

Загалом «Схеми» виявили одразу кількох суддів Вищого господарського суду, які працювали за керівництва Віктора Татькова, і тепер – кандидати до нового Верховного суду.

«Ці кандидати не фігурують у розслідуванні щодо Татькова, водночас масштаб втручання був настільки великий, що кожен із них мав усвідомлювати, як розподіляються справи», – йдеться у розслідуванні.

В Україні триває конкурс на посаду суддів. Уперше – до Антикорупційного суду, який виноситиме вироки щодо топ-корупціонерів. Також доукомплектовують склад Верховного суду – найвищої судової інстанції в Україні.

На суддівське крісло претендують науковці, адвокати і колишні та чинні судді. Впродовж місяця комісія обіцяє оголосити бали за письмову роботу – написання судової ухвали. Далі – співбесіди і етап оголошення переможців.