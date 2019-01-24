Експерти заблокували 40 кандидатів до антикорупційного суду – Transparency International

Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів 24 січня заблокувала ще шістьох кандидатів до Вищого антикорупційного суду, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine. Двоє – судді Руслан Бондарчук та Мар’яна Головчак – подали заяви про припинення участі в конкурсі. Загалом на посади суддів Антикорупційного суду вже не претендує 40 із 49 кандидатів, щодо яких сумнів висловили міжнародні експерти.

Із конкурсу вибули:

екс-суддя Олеся Ковтуненко;

суддя Ленінського районного суду Миколаєва Юрій Крутій;

суддя Рівненського окружного адмінсуду Андрій Сало;

суддя Коломацького районного суду Андрій Яковенко;

адвокат Тетяна Круценко;

адвокат Сергій Федяєв;

суддя Апеляційного суду Кіровоградської області Руслан Бондарчук;

кандидат до Вищого антикорупційного суду Мар’ян Головчак.

До наступного етапу конкурсу пропустили суддю Господарського суду Дніпропетровської області Володимира Воронька.

28 січня відбудеться останнє засідання громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На ньому розглядатимуть досьє двох кандидатів – судді Придніпровського районного суду міста Черкаси В’ячеслава Піковського та доцента Національного університету «Одеська юридична академія» Ірини Смазнової.

Іспити до Вищого антикорупційного суду успішно склали 113 кандидатів.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.