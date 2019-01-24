Експерти заблокували 40 кандидатів до антикорупційного суду – Transparency International

Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів 24 січня заблокувала ще шістьох кандидатів до Вищого антикорупційного суду, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine. Двоє – судді Руслан Бондарчук та Мар’яна Головчак – подали заяви про припинення участі в конкурсі. Загалом на посади суддів Антикорупційного суду вже не претендує 40 із 49 кандидатів, щодо яких сумнів висловили міжнародні експерти.
Із конкурсу вибули:
- екс-суддя Олеся Ковтуненко;
- суддя Ленінського районного суду Миколаєва Юрій Крутій;
- суддя Рівненського окружного адмінсуду Андрій Сало;
- суддя Коломацького районного суду Андрій Яковенко;
- адвокат Тетяна Круценко;
- адвокат Сергій Федяєв;
- суддя Апеляційного суду Кіровоградської області Руслан Бондарчук;
- кандидат до Вищого антикорупційного суду Мар’ян Головчак.
До наступного етапу конкурсу пропустили суддю Господарського суду Дніпропетровської області Володимира Воронька.
28 січня відбудеться останнє засідання громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На ньому розглядатимуть досьє двох кандидатів – судді Придніпровського районного суду міста Черкаси В’ячеслава Піковського та доцента Національного університету «Одеська юридична академія» Ірини Смазнової.
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