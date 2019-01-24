Експерти заблокували ще 9 кандидатів до антикорупційного суду – Transparency International

Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 січня не підтримали дев’ятьох кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє організація з боротьби з корупцією Transparency International Ukraine.

Серед суддів, які залишили відбір:

суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Юрій Бурбела

суддя Личаківського районного суду Львова Роман Головатий

суддя Солом’янського районного суду Києва Вікторія Жовноватюк

колишній суддя Подільського районного суду Києва Олександр Сингаївський

адвокатка Діана Заніні

голова адвокатського об’єднання «Лойєрс Груп» та керівниця власного адвокатського бюро Анна Надточиєва

начальник юридичного відділу Київського національного торговельно-економічного університету Олександр Івасин

директор компанії «Юридичне бюро Січеславського» Ігор Січеславський

Згідно з висновками експертів і ВККС, серед причин блокування кандидатів – політично заангажовані рішення, зокрема щодо учасників Революції гідності, та незадекларовані доходи й майно.

Таким чином, станом на вечір 23 січня міжнародні експерти заблокували вже 32 кандидатів на посаду антикорупційного судді. Згідно з повідомленням Transparency International, протягом наступних двох засідань ГРМЕ і ВККС мають розглянути ще 11 охочих працювати в новоствореному суді.

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24 січня експерти і члени комісії планують розглянути досьє ще семи суддів і двох адвокатів, додають в антикорупційній організації. Останнє засідання, як очікується, відбудеться 28 числа.

23 січня президент України Петро Порошенко заявив у Давосі, що формування антикорупційного суду завершиться в лютому 2019 року.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.