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24 Січень 2019, Київ 11:15
Новини | Політика

Експерти заблокували ще 9 кандидатів до антикорупційного суду – Transparency International

Згідно з висновками ГРМЕ і ВККС, серед причин блокування кандидатів – політично заангажовані рішення, зокрема щодо учасників Революції гідності, та незадекларовані доходи

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Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 січня не підтримали дев’ятьох кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє організація з боротьби з корупцією Transparency International Ukraine.

Серед суддів, які залишили відбір:

  • суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Юрій Бурбела
  • суддя Личаківського районного суду Львова Роман Головатий
  • суддя Солом’янського районного суду Києва Вікторія Жовноватюк
  • колишній суддя Подільського районного суду Києва Олександр Сингаївський
  • адвокатка Діана Заніні
  • голова адвокатського об’єднання «Лойєрс Груп» та керівниця власного адвокатського бюро Анна Надточиєва
  • начальник юридичного відділу Київського національного торговельно-економічного університету Олександр Івасин
  • директор компанії «Юридичне бюро Січеславського» Ігор Січеславський

Згідно з висновками експертів і ВККС, серед причин блокування кандидатів – політично заангажовані рішення, зокрема щодо учасників Революції гідності, та незадекларовані доходи й майно.

Таким чином, станом на вечір 23 січня міжнародні експерти заблокували вже 32 кандидатів на посаду антикорупційного судді. Згідно з повідомленням Transparency International, протягом наступних двох засідань ГРМЕ і ВККС мають розглянути ще 11 охочих працювати в новоствореному суді.

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24 січня експерти і члени комісії планують розглянути досьє ще семи суддів і двох адвокатів, додають в антикорупційній організації. Останнє засідання, як очікується, відбудеться 28 числа.

23 січня президент України Петро Порошенко заявив у Давосі, що формування антикорупційного суду завершиться в лютому 2019 року.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року.

21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.

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