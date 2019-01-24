Експерти заблокували ще 9 кандидатів до антикорупційного суду – Transparency International

Громадська рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 січня не підтримали дев’ятьох кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє організація з боротьби з корупцією Transparency International Ukraine.
Серед суддів, які залишили відбір:
- суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Юрій Бурбела
- суддя Личаківського районного суду Львова Роман Головатий
- суддя Солом’янського районного суду Києва Вікторія Жовноватюк
- колишній суддя Подільського районного суду Києва Олександр Сингаївський
- адвокатка Діана Заніні
- голова адвокатського об’єднання «Лойєрс Груп» та керівниця власного адвокатського бюро Анна Надточиєва
- начальник юридичного відділу Київського національного торговельно-економічного університету Олександр Івасин
- директор компанії «Юридичне бюро Січеславського» Ігор Січеславський
Згідно з висновками експертів і ВККС, серед причин блокування кандидатів – політично заангажовані рішення, зокрема щодо учасників Революції гідності, та незадекларовані доходи й майно.
Таким чином, станом на вечір 23 січня міжнародні експерти заблокували вже 32 кандидатів на посаду антикорупційного судді. Згідно з повідомленням Transparency International, протягом наступних двох засідань ГРМЕ і ВККС мають розглянути ще 11 охочих працювати в новоствореному суді.
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24 січня експерти і члени комісії планують розглянути досьє ще семи суддів і двох адвокатів, додають в антикорупційній організації. Останнє засідання, як очікується, відбудеться 28 числа.
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