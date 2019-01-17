НАБУ оголосило про підозру у справі про заволодіння 93 мільйонами гривень «Укрзалізниці» – заява

Національне антикорупційне бюро України 15 січня повідомило про підозру сімом людям у справі про заволодіння понад 93 мільйонів гривень публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця». Про це 17 січня повідомляє прес-служба бюро.

Згідно з заявою, про підозру оголосили:

директору компанії стрілочної продукції

його першому заступнику

директору фіктивної компанії-переможця торгів

директору компанії-посередника

трьом співробітникам філії «Центр забезпечення виробництва» державної компанії «Укрзалізниця»

За версією слідства, з грудня 2015-го по березень 2017 року підозрювані організували закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства і таким чином заволоділи близько 93,28 мільйонів гривень коштів «Укрзалізниці».

Розслідування почалося у червні 2017 року.

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Як стверджують у НАБУ, детективи затримали двох посадовців підприємства-виробника та керівника компанії-посередника, а також готують подання на знаття недоторканності з народного депутата, який нібито організував схему з закупівлі.

Радіо Свобода спрямувало запит до «Укрзалізниці» з проханням прокоментувати цю інформацію.