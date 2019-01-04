Поліція: з початку року складені 164 адмінпротоколи за пов’язані з корупцією порушення

Департамент захисту економіки Національної поліції України з початку 2019 року склав 164 адміністративні протоколи стосовно 137 посадових та службових осіб за пов’язані з корупцією правопорушення, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

«Проаналізувавши зібрані матеріали, можна з упевненістю сказати, що основними порушеннями корупційного законодавства є невчасно подані декларації про майно та доходи, невнесення змін у майновий стан, наприклад, після придбання (продажу) нерухомості або отримання подарунків тощо. Тобто найчастіше посадовці порушують вимоги фінансового контролю», – пояснили в поліції.

За порушення норм антикорупційного законодавства передбачені штрафи або дисциплінарна відповідальність.