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04 Січень 2019, Київ 23:19
Новини | Політика

Поліція: з початку року складені 164 адмінпротоколи за пов’язані з корупцією порушення

Поліція: найчастіше посадовці порушують вимоги фінансового контролю

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Департамент захисту економіки Національної поліції України з початку 2019 року склав 164 адміністративні протоколи стосовно 137 посадових та службових осіб за пов’язані з корупцією правопорушення, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

«Проаналізувавши зібрані матеріали, можна з упевненістю сказати, що основними порушеннями корупційного законодавства є невчасно подані декларації про майно та доходи, невнесення змін у майновий стан, наприклад, після придбання (продажу) нерухомості або отримання подарунків тощо. Тобто найчастіше посадовці порушують вимоги фінансового контролю», – пояснили в поліції.

За порушення норм антикорупційного законодавства передбачені штрафи або дисциплінарна відповідальність.

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