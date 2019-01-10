Керівника «Донецького облавтодору» затримали на 300 тис. гривень хабаря – Луценко

Керівника державного підприємства «Донецький облавтодор» Ігоря Закутаєва затримали на 300 тисячах гривень хабаря, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Чистимо дороги. Прокуратура Київської області спільно із УЗЕ ДЗЕ (управління захисту економіки департаменту захисту економіки – ред.) задокументовала протиправну діяльність керівника ДП «Донецький облавтодор» Закутаєва, який в групі з юристом цього ж ДП вимагали і отримали 300 тисяч гривень», – написав Луценко.

Ігор Закутаєв наразі не коментував звинувачення.

У звіті міжнародної антикорупційної організації Transparency International за 2017 рік Україна посідає 130-134 місце разом із Гамбією, Іраном, М’янмою та Сьєрра-Леоне. Держава набрала 30 балів зі 100, що на один пункт більше у порівнянні з попереднім роком.