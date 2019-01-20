У Запоріжжі відбулася акція на підтримку вимог одеських активістів про відставку Труханова

20 січня під стінами Запорізької міської ради відбулася акція «SOS. Одеса. Запоріжжя». Її учасники під звуки сирени запалили фаєри. Як повідомили організатори акції, вони хочуть таким чином підтримати вимогу одеських активістів щодо відставки мера Одеси Геннадія Труханова. Його справа наразі слухається у суді.

Один із організаторів Микита Мельник розповів Радіо Свобода, що учасники вимагають від влади зважати на думку громадськості.

«Хочемо, щоб влада дослухалась до людей, бо на даний час ми бачимо, що на одеські якісь випадки влада закриває очі і ніяк не реагує, тому повністю Одеса закрита для київської влади. Там мер, котрий підтримував «Антимайдан», котрий прихильник Росії, і по цей час йому нічого не загрожує. Він обростає своїми якимось «тітушками», владними підрозділами, і нічого не можуть з цим зробити», – заявив Мельник.

Аналогічні акції сьогодні відбуваються як у самій Одесі, так і в низці інших великих міст України – Києві, Харкові, Львові.

Раніше, одеські активісти неодноразово проводили акції протесту з вимогою переобрати міську владу.

Наразі в суді слухається справа мера Одеси Геннадія Труханова, його підлеглих та інших обвинувачуваних щодо привласнення коштів з міського бюджету.

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За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.