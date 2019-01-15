Кулю вилучили зі шматком легені – одеського активіста прооперували після замаху

Одеського активіста Олега Михайлика прооперували в Німеччині – 11 січня лікарі з його тіла вилучили кулю, що залишилася після замаху. Разом із кулею, каже він, хірургам довелося виймати шматок легені – та застрягла близько до серця. Кулю ж, за його словами, зможуть повернути до України після експертизи у Німеччині.

У керівника міського осередку партії «Сила людей» стріляли ще у вересні минулого року, в партії говорили, що відповідати за напад має міський голова Геннадій Труханов, а той спростовував свою можливу причетність до стрілянини в активіста.

В інтерв’ю Радіо Свобода Олег Михайлик розповів про операцію, можливу експертизу вилученої кулі та візити української діаспори до лікарні.

– Наскільки складною була операція, що говорять лікарі через кілька днів?

– Лікарі кажуть, що це була доволі складна операція. Вона тривала п’ять годин. І в її результаті кулю вилучили зі шматком легені з мого тіла. Почуваюся набагато краще, аніж кілька днів тому, потрохи одужую. Маю надію, що на цьому тижні, можливо, наприкінці тижня мене відпустять із клініки. Спочатку планувалася лапароскопічна операція (хірургічне втручання через маленькі розрізи із відеоспостереженням – ред.), про неї говорили ще українські лікарі. Німецькі лікарі дивилися знімки, які ми їм надіслали, і також спочатку підтверджували такий метод, але потім вже на місці змінили думку.

Вони сказали, що операція може бути ускладнена тим, що куля дуже глибоко застрягла в легені та прикрита часткою аорти – саме в тій ділянці аорта була розірвана, що й призвело до великої втрати крові та клінічної смерті після замаху. Я не знаю, як хірурги врешті-решт починали операцію, але закінчилося це розкриттям грудної клітини і вирізанням шматка легені разом із кулею.

– Чи ви бачили кулю?

Представник кримінальної поліції Мюнхена розповів, що вони кулю будуть тримати і готувати для проведення балістичної експертизи

– Я не бачив її. Лікарі зробили фотографію, але на знімку можна побачити тільки шматок легені здорової людини. Десь розміром з пачку цигарок. Представник кримінальної поліції Мюнхена розповів, що вони її вилучили і будуть тримати і готувати для проведення балістичної експертизи. Куля може бути передана українським правоохоронцям тільки після отримання з Генеральної прокуратури доручення на отримання міжнародної допомоги. І тільки після цього вони зможуть її повернути.

Експертизу кулі може провести доволі відомий в Німеччині Інститут кримінальних експертиз (Мюнхен). Кошти на це виділяє уряд Німеччини, для України це безкоштовно

​– Тобто зараз чекають на документи від української сторони?

– Я так розумію, що в останню мить Національна поліція України через Інтерпол звернулась до поліції Мюнхена, поліції Німеччини із проханням про збереження речового доказу. Задля збереження доказу поліція була присутня на операції, і тому вони забрали кулю з собою. У Мюнхені є доволі відомий в Німеччині Інститут кримінальних експертиз, який може провести балістичну експертизу. Тим паче, кошти на це виділяє уряд Німеччини, для України це нічого не коштує. Але вони мають отримати доручення з Генеральної прокуратури на проведення цієї експертизи. Сьогодні представник кримінальної поліції Мюнхена мені заявив, що досі ніяких доручень вони не отримували. І поки документи не будуть оформлені, куля зберігатиметься в Німеччині.

– Чи можна говорити про зв’язок кулі, яку вилучили з вашого тіла, та пістолет, що знайшли у підозрюваних в нападі на вас?

Я трьох підозрюваних в нападі на мене ніколи в житті не бачив

– Поки не проведена експертиза – ні, оскільки зараз не відомий навіть калібр. Я вже казав, що я трьох підозрюваних в нападі на мене ніколи в житті не бачив. Постріл в мене, як кажуть експерти, був зроблений дуже професійно і був підготовлений. Навіть якщо вони це і зробили, в чому в мене є сумніви, то хто був замовником? Хто заплатив за це гроші і чому? Про те, хто замовив замах на мене, ані поліція, ані прокуратура, ані генеральний прокурор Юрій Луценко не говорять.

– Чи ви зустрічалися в Мюнхені з українськими дипломатами чи представниками діаспори?

– В Мюнхені є українське консульство, і я також знаю, що посол України в Німеччині був проінформований, що мене будуть оперувати, але до мене ніхто з дипломатів не приходив. Я бачив тільки декількох українців, що проживають в Мюнхені, вони мене навідували і обіцяли прийти ще.

– Коли ви плануєте повернутися до України?

– Я так розумію, що раніше суботи чи неділі (19-20 січня) з цього шпиталю мене ніхто не відпустить. Я буду планувати повернення, коли лікарі побачать, що я в безпеці і можу виписатися звідси. Зараз все пішло трохи шкереберть. І ми чекаємо, що скажуть лікарі.