Активістові Михайлику у Німеччині дістали кулю з легені – поліція

Громадському активісту Олегові Михайлику, на якого здійснили замах у вересні минулого року, у Німеччині провели операцію на легенях, повідомила Національна поліція на своєму сайті.

За даними правоохоронців, лікарі дістали кулю, якою чоловік був поранений.

«Національною поліцією був підготовлений весь пакет документів, необхідний для збереження речового доказу після проведення операції одеському активісту лікарями у Німеччині. Крім того, відразу після отримання інформації щодо запланованої операції Національна поліція звернулася каналами Інтерполу до компетентних органів ФРН для оперативного інформування німецьких правоохоронців про необхідність збереження речових доказів», – мовиться у повідомленні.

Поліція не називає імені пацієнта, однак напередодні Олег Михайлик сам писав про плани провести сьогодні операцію, і«Українська правда» підтвердила у прес-службі відомства, що йдеться саме про нього.

22 вересня минулого року в Одесі з вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників. Йому надали допомогу, але кулю на той момент дістати було неможливо через стан пацієнта.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Торніке Герасіна (Нагладзе), Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе.

Усіх трьох затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Олега Михайлика.

Пізніше, у листопаді, одного з підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика Торніке Герасіна (Нагладзе) відпустили під цілодобовий домашній арешт після двох місяців у СІЗО. Чоловік має інвалідність 1-ї групи, і його захист наполягав на неможливості утримувати в ізоляторі людину в такому стані.

Тоді ж час засідання стало відомо, що кримінальне провадження про замах на Олега Михайлика об’єднали з іншим провадженням – про хуліганство із застосуванням зброї влітку 2018 року.