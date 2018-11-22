Підозрюваного в нападі на одеського активіста випустили з СІЗО

Одного з підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика відпустили під цілодобовий домашній арешт – інвалід 1-ї групи Торніке Герасін (Нагладзе) відсидів в СІЗО два місяці.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення ухвалила суддя Київського районного суду Юлія Феддулеєва при розгляданні клопотання прокуратури про продовження міри запобіжного заходу. Двох інших підозрюваних Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе залишили під вартою днем раніше.

Під час засідання стало відомо, що кримінальне провадження про замах на Олега Михайлика об’єднали з іншим провадженням – про хуліганство із застосуванням зброї влітку 2018 року. Скоріше за все йдеться про конфлікт із громадською організацією «Лівий берег» – про причетність затриманих грузинів до цього конфлікту заявляли ще у вересні одразу після їхнього затримання.

Зокрема пістолет, який знайшли на квартирі одного з них під час обшуку, за даними правоохоронців використовувався саме в червні 2018 року. Також Торніке Герасіна обвинувачують у виготовлені і використанні фальшивих документів.

І сам Герасін, і його родичі, і його захисник впродовж двох місяців постійно наполягали на неможливості утримання людини з інвалідністю в умовах одеського слідчого ізолятора. Про це сьогодні також заявив консул Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі. Його викликали в суд як свідка.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Торніке Герасіна (Нагладзе), Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе.

Усіх трьох затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Олега Михайлика.

22 вересня в Одесі з вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників.