Представництво ЄС закликає владу притягнути до відповідальності винних у замаху на активіста Михайлика

Представництво Європейського союзу в Україні закликає українську владу притягнути до відповідальності винних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика, який дістав 22 вересня тяжке вогнепальне поранення. Про це представництво повідомляє в мережі Facebook.

«Під час свого візиту до Одеси я мала нагоду поспілкуватися з Олегом. Мене вразила його самовідданість у боротьбі за верховенство права, законність, прозорість та демократичний розвиток свого рідного міста. На жаль, у цій боротьбі він ризикує життям», – заявила заступник голови представництва Анніка Вайдеманн.

«Я сподіваюсь, що правоохоронні органи України швидко проведуть ретельне розслідування. Винні у скоєнні замаху на Олега повинні буті притягнуті до відповідальності», – вказала дипломат.

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27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Торніке Герасіна (Нагладзе), Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе.

Усіх трьох затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Олега Михайлика. 22 вересня в Одесі із вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників.