В Азербайджані закрили нову справу проти ув’язненого антикорупційного блогера

В Азербайджані закрили нову кримінальну справу щодо блогера і борця з корупцією Мегмана Гюсейнова, який нині відбуває дворічне ув’язнення, повідомила генеральна прокуратура країни.

За повідомленням, таке рішення ухвалили у відповідь на рекомендацію президента Азербайджану Ільгама Алієва, який прислухався до звернень самого блогера і правозахисників і 21 січня закликав правоохоронців «вжити всіх передбачених законом заходів», щоб застосувати до блогера «принципи гуманізму» і «об’єктивно і справедливо розслідувати» його справу. Відтак прокуратура взяла до уваги молодість блогера, те, що за час перебування в ув’язненні до нього не застосовували дисциплінарних покарань, що він «став на шлях перевиховання» і що в нього старий батько, який потребує догляду, мовиться в повідомленні.

Це оголошення надійшло після масової демонстрації в Баку 19 січня на підтримку Гюсейнова і закликів активістів у країні і поза її межами на його захист.

Крім того, Європейський парламент у своїй резолюції 17 січня вимагав звільнити блогера.

Мегман Гюсейнов має вийти на волю в березні. Його в січні 2017 року засудили за звинуваченням у наклепі через те, що він заявив про грубе ставлення поліції до нього.

А наприкінці грудня 2018 року йому висунули також звинуваченням в «опорі представникові влади (йшлося про працівника тюремної служби – ред.) із застосуванням насильства, небезпечного для здоров’я і життя». В разі визнання винним і засудження йому могло загрожувати ще до семи років позбавлення волі.

Гюсейнов заявляє, що ні в чому не винен і що всі звинувачення проти нього політично мотивовані.

За кілька тижнів до першого звинувачення він оприлюднив фотографії дорогих будинків, які, за словами блогера, належать низці урядовців і депутатів парламенту. Він, серед іншого, також критикував призначення президентом Ільгамом Алієвим своєї дружини Мегрібан на посаду першого віце-президента Азербайджану.

І попередніми роками Мегман Гюсейнов зазнавав переслідувань влади за викриття корупції в її лавах, але до судових справ тоді не доходило.