Радіо Свобода Daily: Посол США закликала звільнити Холодницького

Справа Гладковського: продовження

У новій частині журналістського розслідування проекту «Бігус.інфо» журналісти заявили, що колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський щонайменше один раз отримував фінансову вигоду («відкат») від розкрадання в оборонній сфері. Згідно з оприлюдненим листуванням, стверджують автори розслідування, Олег Гладковський отримав «відкат» у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як 10 тисяч доларів було запропоновано директорові підприємства у складі «Укроборонпрому» Павлові Букіну. Останній у той час був головою «Укрспецекспорту» і займався закупівлею деталей до літаків Ан-26.

Тим часом в «Укроборонпромі» заявили, що інформація про завищення цін на прилади для «Ан-26» є некоректною. За результатами розслідування НАБУ зареєструвало ще одне провадження у справі. А Гладковський-молодший подав до суду на журналістів-розслідувачів – Дениса Бігуса і Лесю Іванову.

Посол США про Холодницького

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має бути звільнений. «Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за обвинуваченнями у корупції, не можна довірити вести ці самі справи», – сказала Йованович.

Вбивство у Києві

У Дніпровському районі Києва невідомий застрелив чоловіка в автомобілі. Як повідомляє київська поліція, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса». Колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе заявив, що вбитий був свідком у так званій справі «діамантових прокурорів». Натомість у Генпрокуратурі спростували цю інформацію.

Далі коротко:

Шевченківський районний суд Києва зменшив розмір застави екс-голові Державної фіскальної служби України Романові Насірову майже втричі – зі 100 до 36 мільйонів гривень

Спостерігачі від «Нацдружин» на дільницях можуть діяти силою, якщо будуть фальсифікації, заявив речник організації Ігор Вдовін. У МВС заявили, що спроби силового втручання у виборчий процес будуть припинятися.

У Запоріжжі ідентифікували бійця, загиблого під Іловайськом, Руслана Дейнеку. Військового перепоховають на малій батьківщині – у місті Чугуїв на Харківщині.

А також – добірка матеріалів на виборчу тематику:

Сімейна справа: як Сталін репресував родичів

5 березня 1953 року помер Йосип Сталін, який керував радянською державою майже тридцять років. З ім’ям Сталіна безпосередньо пов’язана історія репресій у Радянському Союзі: арешти, каторжна праця, багаторічна ізоляція і страти за рішенням судових і позасудових органів. Під безліччю вироків і розстрільних списків – особистий підпис Сталіна. Репресували політичних супротивників радянського ладу, «класово чужих», інтелігентів, науковців, представників різних національностей. Їхніх дітей, батьків, дружин і чоловіків. Як Сталін репресував власних родичів і як змінилася їхня доля після його смерті, читайте за лінком.

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