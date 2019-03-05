Убитий у Києві Кисельов не був свідком у справі «діамантових прокурорів» – ГПУ

У Генеральній прокуратурі України заперечують причетність убитого 5 березня в Києві чоловіка до так званої справи «діамантових прокурорів».

«Убитий громадянин Кисельов не має процесуального статусу в кримінальному провадженні, яке розслідувала Генпрокуратура. Він не був ні свідком, ні заявником, ні потерпілим у провадженні, яке вже слухається кілька років в суді, де на лаві підсудних перебувають колишні прокурори Корнієць та Шапакін. Нагадаю, що ці прокурори були затримані за підозрою в отриманні хабара в особливо великих розмірах», – написав у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

Раніше 5 березня колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе заявив, що вбитий чоловік був важливим свідком у так званій справі «діамантових прокурорів».

Невідомий зранку 5 березня застрелив чоловіка в автомобілі у Дніпровському районі Києва. Як повідомляє київська поліція, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса» на вулиці Флоренції. У поліції повідомляють, що ведуть розслідування за статтею «умисне вбивство».

5 липня 2015 року у заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна провели обшук.

За повідомленням Генпрокуратури, Корнійця та Шапакіна затримали під час отримання хабаря на суму в понад 3 мільйони гривень. Крім того, під час обшуків у них виявлено близько 400 тисяч доларів готівкою, автомат Калашникова та холодну зброю, ювелірні вироби і 39 пакетів з діамантами.

Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Цю справу про корупцію досі розглядає Голосіївський райсуд Києва.