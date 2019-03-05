Київ: поліція розшукує невідомого, який застрелив чоловіка в Дніпровському районі

Невідомий застрелив чоловіка в автомобілі у Дніпровському районі Києва. Як повідомляє київська поліція, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса» на вулиці Флоренції.

«До київських правоохоронців близько 11:15 надійшло повідомлення, що в автомобілі, припаркованому у дворі будинку, пролунав постріл, після чого з машини вибіг невідомий та втік у двори. За викликом відразу прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та столичного главку», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблий – місцевий житель, 1960 року народження.

У поліції повідомляють, що ведуть розслідування за статтею «умисне вбивство».