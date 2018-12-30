В Івано-Франківську стріляли, вбили чоловіка

В Івано-Франківську, в центральній частині міста, вбили чоловіка, завдавши йому вогнепального поранення в шию, повідомила обласна поліція.

За повідомленням, нападники втекли на автомобілі темного кольору. «На місці працюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). В області введено оперативний план «Сирена» для розшуку і затримання зловмисників», – поінформували в поліції.

Заступник начальника головного управління Національної поліції в області Ігор Максимів додав, що особу загиблого встановлено. Але поліція не стала називати її, лише повідомила, що, «за попередньою інформацією, вбитий – мешканець Франківська 1958 року народження».