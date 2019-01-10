Поліція розслідує напад на депутата в Кривому Розі як замах на вбивство

У Кривому Розі за фактом нападу на депутата від ВО «Батьківщина» Центрально-Міської райради міста Вадима Мірзояна відкриті два кримінальні провадження. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в міській поліції.

За інформацією поліції, провадження відкритті за статтями «хуліганство» та «замах на вбивство».

Правоохоронці повідомили, що напередодні ввечері отримали з однієї з лікарень повідомлення про доправлення депутата з численними травмами. Нападників встановлюють.

Водночас у Криворізькій парторганізації «ВО «Батьківщина» повідомили Радіо Свобода, що станом на четвер постраждалий перебуває у тяжкому стані. Травми виявились більш тяжкими, ніж при первинному огляді. Депутата вже прооперували, передбачається, що для відновлення йому знадобиться тривала реабілітація.

9 січня в Кривому Розі невідомі жорстоко побили депутата райради Вадима Мірзояна. В партійній організації Кривого Рогу називають напад на депутата «політичним замовленням» і пов’язують його з депутатською діяльністю постраждалого, нагадуючи про два інциденти з нападами на офіс Інгулецької райорганізації партії, скоєні раніше.

Це не перший напад на депутата місцевої ради на Дніпропетровщині за останній час.

У грудні поліція відкрила кримінальні провадження за статтями 15 (замах на злочин), 115 (умисне вбивство) та 187 (розбій) Кримінального кодексу України через замах на депутата Анатолія Костенка від «Радикальної партії Олега Ляшка» з Павлоградського району.

Тими ж днями в Криничанському районі внаслідок розбійного нападу загинув депутат районної ради Олександр Грушка.