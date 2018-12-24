В «Радикальній партії» заявляють про побиття свого депутата

Водночас у Дніпропетровській обласній організації «Радикальної партії Олега Ляшка» повідомили про побиття депутата Павлоградської районної ради від їхньої політичної сили Анатолія Костенка, жителя села Троїцького.

За даними партії, майже до смерті його побили невідомі, потерпілого знайшли в нього вдома увечері 22 грудня. Лікарі констатували в нього численні переломи кінцівок та черепно-мозкову травму. Спочатку його відвезли до лікарні в Павлограді, але потім доправили до обласної лікарні імені Мечникова.

Як повідомили Радіо Свобода 24 грудня однопартійці потерпілого, зараз він перебуває в реанімації лікарні в непритомному стані.

Водночас поліція Павлоградського району Дніпропетровської області відкрила кримінальні провадження через замах на місцевого мешканця. Інформацію про це кореспонденту Радіо Свобода в понеділок повідомили в Павлоградському відділі поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкрили за статтями 15 (замах на злочин), 115 (умисне вбивство) та 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює нападників.

Інцидент у Павлоградському районі стався цими вихідними. Інших подробиць злочину поліція не оприлюднює, посилаючись на таємницю слідства.