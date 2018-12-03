Ляшко назвав дату, коли «Радикальна партія» висуне кандидата в президенти

22 січня 2019 року відбудеться з'їзд, на якому «Радикальна партія» висуне кандидата у президенти, повідомив лідер політичної сили Олег Ляшко.

3 грудня «Радикальна партія» оприлюднила оприлюднила звіт своєї фракції. Під час цього заходу Олег Ляшко виголосив основні засади своєї програми як майбутнього кандидата у президенти.

«Моя стратегічна мета – створити державу, де кожна людина матиме роботу, гідну зарплату і впевненість у завтрашньому дні», – заявив Ляшко.

Досягнути такої цілі він має намір, зокрема, змінивши Конституцію. Він пропонує скасувати посаду прем'єр-міністра, скоротити кількість депутатів парламенту до 250 та закріпити в Основному закону обмеження на продаж земель.

Значну увагу у своєму виступі перед однопартійцями Олег Ляшко надав темам війни та забезпечення української армії. Розкритикувавши оборонну політику чинної влади, Ляшко заявив, що має намір збільшити фінансування армії та прискорити діалог з західними партнерами України.

Крім того, політик у своєму виступі надав увагу економічним та соціальним питанням. Серед іншого, він пообіцяв скоротити податки, збільшити зарплати і пенсії та подолати корупцію.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.