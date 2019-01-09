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10 Січень 2019, Київ 00:01
Новини | Політика

«Батьківщина» заявляє про напад на свого депутата в Кривому Розі

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Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» заявляє про напад на Вадима Мірзояна, депутата Центарльно-Міської районної ради Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, нападники скористалися газовим балончиком, після цього завдали Мірзояну удару сталевою трубою по голові й побили. Згідно з повідомленням, голова Інгулецької районної парторганізації «Батьківщини» шпиталізований з черепно-мозковою травмою і численними переломами.

«Батьківщина» заявляє, що раніше на офіс Інгулецької районної парторганізації нападали двічі.

Поліція Дніпропетровської області наразі не коментувала інформацію про напад на депутата.

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