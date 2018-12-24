На Дніпропетровщині у лікарні помер депутат райради, на якого напали 22 грудня

У Криничанському районі Дніпропетровської області внаслідок розбійного нападу загинув депутат районної ради Олександр Грушка. Інформацію про це Радіо Свобода у понеділок підтвердили джерела в районній владі.

За інформацією джерел Радіо Свобода, інцидент стався в ніч на 22 грудня, поховали загиблого 23 грудня.

Водночас в обласній поліції ніяких даних про особу загиблого не розголошують. За інформацією з поліції, під час розбійного нападу в Криничанському районі Дніпропетровщини зловмисники вбили господаря приватного будинку та заволоділи майном його родини.

За попередніми даними поліції, нападників було троє, вони були одягнуті в балаклави. Зловмисники погрожували господарю, його дружині та дочці ножем і предметом, схожим на пістолет.

Дружина отримала легкі тілесні ушкодження, чоловік – ножове поранення, від якого помер у лікарні.

Поліція повідомила, що відкрила кримінальні провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) і частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За даними ЦВК, 2016 року Олександр Грушка був обраний депутатом Криничанської райради від партії «Відродження». Правоохоронці не повідомляють, чи пов’язують інцидент з діяльністю загиблого.

Цими вихідними на Дніпропетровщині стався ще один інцидент з нападом на депутата районної ради – у Павлоградському районі. Чоловік живий, але перебуває в реанімації.