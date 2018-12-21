Справу пораненого на військових навчаннях у Кривому Розі журналіста почнуть розглядати спочатку – адвокат

У суді Кривого Рогу на Дніпропетровщині справу пораненого на військових навчаннях журналіста В’ячеслава Волка розпочнуть розглядати спочатку, з допитами всіх свідків. Про це у п’ятницю в Саксаганському райсуді Кривого Рогу повідомив захисник потерпілого Максим Гореліков.

У п’ятницю у Саксаганському райсуді Кривого Рогу мало відбутись чергове засідання суду, однак через неявку одного адвоката обвинуваченого і хворобу іншого його адвоката засідання перенесли 25 січня 2018 року.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода Максим Гореліков, 18 січня у судді Світлани Хоминич, яка розглядає справу, спливає термін суддівських повноважень, отож справу буде розглядати інший суддя.

«Через розподіл буде визначений новий склад суду, і розгляд буде відбуватись з самого початку: буде визначений порядок вивчення доказів, буде допит свідків, допит обвинуваченого, допит потерпілого. Процес буде відбуватись спочатку. Ніякої прискореної процедури немає. Інших варіантів немає», – сказав адвокат.

За його словами, у п’ятницю в суді мав відбутись допит потерпілого телеоператора.

«Славик на візку, доправити до суду його дуже проблематично, але ми були готові це зробити. Але суд ухвалив рішення про перенесення», – сказав Гореліков.

Він також зауважив, що тепер спрогнозувати, скільки ще триватиме суд у справі, який уже триває більше року, буде важко.

6 липня 2017 року у поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор Ігор Петренко, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. Петренка взяли під варту, але згодом випустили під грошову заставу в 400 тисяч гривень, яку внесла невідома особа. Стан потерпілого В’ячеслава Волка лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. Молодий чоловік переніс кілька складних операцій.

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У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією проти цивільної особи – місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, передали до суду. Петренка підозрюють у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю).

Водночас, справа, відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства військових, майже рік перебувала в слідчих органах, а потім була закрита. Влітку 2018 року через суд потерпіла сторона домоглась поновлення розслідування.