Вправа, яку показував волонтер, що поцілив у журналіста в Кривому Розі, не була запланована – військком

Вправа, яку показував волонтер, що поцілив у представника ЗМІ в Кривому Розі, не була запланована. Про це в неділю на прес-конференції повідомив військком Саксаганського районного військкомату Кривого Рогу Олександр Бритвич, який був відповідальний за навчальні збори.

За його словами, у ході навчань не були заплановані вправи з самооборони чи захоплення та перехоплення, а лише з охорони та оборони приміщень.

«Наскільки мені відомо, це захід спланували представники ЗМІ разом з двома волонтерами, не погодивши його ні зі мною, ні з керівником заняття на місці проведення», – зауважив Олександр Бритвич.

Як зазначив районний військовий комісар, у навчаннях у Кривому Розі були задіяні інструктори та волонтери.

«Наголошую: інструктори та волонтери. Інструктори у нас були ті, які призвані в склад загону оборони, а волонтери, які не призвані у склад загону оборони, вони надавали методичну допомогу, не проводили заняття, вони просто консультували, показували, розказували, але вони також проходили інструктаж», – сказав Бритвич.

Як він розповів, щоранку упродовж навчань, які мали тривати до 8 липня, проводився загальний інструктаж щодо поводження зі зброєю і для інструкторів, і для волонтерів.

Військовий комісар поінформував, що знав, що чоловік, який здійснив постріл, був фахівцем з тактико-спеціальної підготовки, а от щодо його участі в АТО мав інформацію лише зі слів його колег. Раніше цей чоловік проводив інструктажі з патрульною поліцією, і «цього було достатньо» для його залучення до занять, зазначив військком.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ з територіальної оборони біля Саксаганської райради був поранений представник ЗМІ. Чоловік 1988 року народження з вогнепальним пораненням в шию був доправлений до 2-ї міської лікарні.

В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою.

За даними з криворізької лікарні №2, 28 –річний поранений оператор В’ячеслав Волк наразі в стабільному тяжкому стані.