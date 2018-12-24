ДТП на Дніпропетровщині: один загиблий, троє в лікарні

Одна людина загинула, троє потрапили до лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в ніч проти 24 грудня в районі міста Новомосковськ Дніпропетровської області, повідомляє місцева поліція.

«30-річний водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив виїзд автомобіля на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21012». Внаслідок аварії водій автомобіля «ВАЗ» – 53-річний мешканець міста Новомосковська, загинув на місці. 51-річна пасажирка автомобіля ВАЗ, водій та пасажирка автомобіля «Mitsubishi Lancer» доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Можлива санкція: позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з можливим тимчасовим позбавленням права керувати транспортним засобом.

Очікуються експертизи для встановлення всіх обставин ДТП.

Як заявляв у листопаді перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, за перші 10 місяців 2018 року в Україні внаслідок ДТП загинула 2 651 людина.