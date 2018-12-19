У ДТП з міжміською маршруткою в Запорізькій області постраждали шестеро людей

Шестеро людей постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в Запорізькій області ввечері 19 грудня, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції.

«Внаслідок погіршення погодних умов (ожеледиця), на автошляху Харків – Сімферополь біля селища міського типу Степногірськ… сталася ДТП за участю маршрутного таксі сполученням Маріуполь – Харків та вантажного автомобіля. Попередньо внаслідок ДТП постраждало 6 осіб, загиблих на теперішній час немає», – ідеться в повідомленні.

На ділянці дороги, де сталася аварія, обмежений рух вантажного транспорту. На місце події вирушили співробітники поліції, ДСНС та «Укравтодору».

Кореспондентові Радіо Свобода в поліції пообіцяли надати подробиці про ДТП вже зранку 20 грудня.