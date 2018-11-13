На дорогах в Україні від початку року загинула 2651 людина – поліція

За 10 місяців 2018 року у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 2651 людина, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«За 10 місяців 2018 року на території України поліцейськими було зафіксовано 122 354 дорожньо-транспортних пригоди, з них – ДТП із потерпілими – 19 915. На дорогах загинуло 2651 людей, а внаслідок ДТП 25 559 осіб отримали травми», – написав він у Facebook 12 листопада.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості. У поліції нагадали, що за перевищення більш як на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

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