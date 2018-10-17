Поліція: у перший день патрульні склали 231 адмінматеріал через перевищення швидкості

За денну зміну 16 жовтня, у перший день повноцінного застосування пристроїв вимірювання швидкості TruCam патрульні склали 231 адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

«Ми можемо анонсувати застосування TruCam заздалегідь. Можемо неодноразово писати про правила їх застосування. Збирати журналістів (принаймні тих, кому це цікаво) і розповідати про початок контролю швидкості. Можемо навіть намалювати на карті місця, де проводиться контроль швидкості, та цілий тиждень попереджати водіїв на дорозі. Але наступає перший день повноцінного застосування TruCam і ось вона – вперта статистика: за денну зміну 16 жовтня складено 231! адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму», – написав Білошицький у Facebook 17 жовтня.

За його словами, більшість приладів контролю швидкості застосовується на трасах, «бо там – найбільша швидкість, а тому ДТП рідко закінчуються просто подряпинами, на трасах найчастіше – розтрощені машини та постраждалі люди».

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Як наголосив представник патрульної поліції, головним завданням він вважає не притягнути до відповідальності, а запобігти можливому правопорушенню і знизити кількість постраждалих у місцях, де ДТП відбуваються найчастіше.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості. У поліції нагадали, що за перевищення більш як на 20 км/год накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 км/год – 510 гривень.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

Із 1 січня 2018 року максимальна швидкість для автомобілів у містах і селах України – 50 кілометрів на годину.