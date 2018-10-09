Де і як чатуватимуть поліцейські з пристроями TruCam

У поліції пристрій для вимірювання швидкості TruCam обіцяють використовувати винятково в місцях високої концентрації ДТП і з попередженнями. Місця розміщення патрулів, оснащених портативними пристроями, мають бути чітко позначені, а інформація про них – вчасно оновлюватись. У поліції запевняють, що мета нових заходів – запобігти перевищенню швидкості і аваріям, а не притягнути до відповідальності.

Із 8 жовтня поліцейські в Україні починають використовувати портативні пристрої для відеофіксації та вимірювання швидкості TruCam. До 15 жовтня прилади працюватимуть в профілактичному режимі – за порушення водіїв не будуть штрафувати.

Пристрій будуть використовувати з певними умовами:

місця розташування – зафіксовані і оприлюднені у відкритому доступі

пристрій застосовується в місцях із високим скупченням дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних із перевищенням швидкості

місце використання пристрою позначене дорожнім знаком із попередженням про фото- та відеофіксацію

на місці використання також має перебувати патрульне авто з увімкненими синіми маячками

система пристрою захищена алгоритмом шифрування Advanced Encryption Standard (AES), ручне коригування даних у ній не передбачене

TruCam буде записувати на відео тільки ті машини, які порушили обмеження швидкості. Також буде фіксувати GPS-дані поліцейського. Через захист шифруванням записи не можна буде видалити, а для перегляду відео знадобиться спеціальне програмне забезпечення.

Місця розташування пристроїв оприлюднили, інформацію обіцяють періодично оновлювати.

Вже не вперше

Пристрій має лазерне наведення, що дозволяє вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. Також оснащений карткою пам’яті на 16 тисяч відеороликів чи 40 тисяч фото та GPS-датчиком.

У 2009 році в Україні почали використовувати прилад «Візир» російського виробництва. Згідно з технічними характеристиками, ця система могла фіксувати швидкість переміщення автомобіля типу «Жигулі» на відстані не менш як 400 метрів і не була оснащена лазерним наведенням.

Саму систему TruCam в Україні вже намагалися використовувати – вона була частиною стаціонарного комплексу «Гарпун», про використання якого Державна автомобільна інспекція заявляла ще в 2013 році.

Далі – більше

На наступному етапі впровадження нової відеофіксації в поліції планують залучити стаціонарні прилади, розміщені в службових автомобілях.

Як заявляють у МВС, фінансування на їх закупівлю вже передбачене в Дорожному фонді.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький на презентації пристрою підкреслив, що метою нововведення є профілактика, а не покарання.

«Ми запускаємо фіксацію порушення швидкісного режиму саме в превентивних цілях. Не для того, щоб притягати водіїв до відповідальності, не задля покарання, а з метою превенції. І навколо превенції буде побудована вся робота цієї система. Наше завдання – заохотити і спонукати водіїв знизити швидкість, особливо в тих місцях, де є підвищений рівень дорожньо-транспортних пригод, особливо ДТП з потерпілими і загиблими», – заявив він.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

Із 1 січня 2018 року максимальна швидкість для автомобілів у містах і селах України – 50 кілометрів на годину.