Кабмін дозволив вести автоматичну фото- та відеофіксацію порушень на дорогах

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня затвердив рішення про впровадження сучасних засобів засобів фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Також уряд дозволив визначати просторово-часові координати транспортних засобів.

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У Кабміні нагадали, що до цього офіційно дозволені були лише засоби дистанційного контролю швидкості транспортного засобу.

​Президент України Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує фото- та відеофіксацію порушень на дорозі, ще в серпні 2015 року.

Згідно з ним, в Україні «запроваджується автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень безпеки дорожнього руху і знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму зі смертельними та іншими тяжкими наслідками».