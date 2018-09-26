Активісти вимагають від Авакова увімкнути фото- та відеофіксацію на дорогах

Активісти влаштували 26 вересня перед будівлею МВС України в Києві театралізований перформанс «Аваков, не тягни – камеру увімкни». Учасники акції вимагали впровадження закону, який передбачає автоматичну фото- та відеофіксацію на смугах громадського транспорту.

За сценарієм перформансу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своєму авто порушує правила дорожнього руху, виїжджаючи на смугу для громадського транспорту. Активісти «оштрафували» міністра на 510 гривень.

У руках учасники акції тримали плакати із надписами «Досить паперової відеофіксації», «Аваков, відкрий очі на порушення», «#УвімкниКамеру» та інші. Вони передали звернення до міністерства від імені 1400 громадян із закликом забезпечити ефективну роботу громадського транспорту в містах.

«У 2015 році був підписаний закон про автоматичну фото- та відеофіксацію. Проте процес розробки документів, необхідних для його реалізації, затягується», – зазначає учасниця акції Євгенія Засядько.

«Активісти ГО «Екодія» провели моніторинг 19 смуг громадського транспорту в Києві і виявили, що найпроблемніші місця – центральні вулиці», – говорить координаторка акції Ганна Гуз.

Активісти переконані, що в разі реалізації ухваленого три роки тому закону громадяни отримають безперешкодний проїзд громадського транспорту та служб екстреної допомоги, штрафування водіїв за рух чи паркування на смугах громадського транспорту, безпечний рух велосипедистів та пішохідів.